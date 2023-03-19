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منذ بداية 2023.. ترحيل 128 ألف مخالف من المملكة

منذ بداية 2023.. ترحيل 128 ألف مخالف من المملكة

منذ بداية 2023.. ترحيل 128 ألف مخالف من المملكة
٠٧:٢٩:٣٩ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رحّلت السلطات في المملكة نحو 128 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ بداية العام الجاري 2023.

ووفقًا لصحيفة “الوطن”، فقد تم ترحيل 127.985 مخالفًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 173 شخصًا، تم القبض عليهم.

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عقوبات المخالفين لنظام أمن الحدود للمملكة

وتوعدت وزارة الداخلية كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بالآتي:

-يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة.

-غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

-مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

-وهذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

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أعداد المرحلين 

وفيما يلي قائمة بأعداد المرحلين على مدار الأشهر الثلاث الماضية:

يناير

الأسبوع الأول: 11.762

الأسبوع الثاني: 11.840

الأسبوع الثالث: 12.431

الأسبوع الرابع: 12.051

فبراير

الأسبوع الأول: 11.552

الأسبوع الثاني: 11.085

الأسبوع الثالث: 12.728

الأسبوع الرابع: 8.962

مارس

الأسبوع الأول: 10.241

الأسبوع الثاني: 12.375

الأسبوع الثالث: 12.958

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