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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق
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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق
٠٦:٤٥:٥٨ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق

وبيّن المركز أن الأمطار تكون على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين.

مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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