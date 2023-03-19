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القطاع المصرفي السبب.. النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور
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القطاع المصرفي السبب.. النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور

القطاع المصرفي السبب.. النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور

القطاع المصرفي السبب.. النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور
٠٦:١٨:٢١ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل النفط أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور، بعد أن أنهى النفط التعاملات منخفضاً أول من أمس متخلياً عن مكاسبه المبكرة.

القطاع المصرفي

ودفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور، حيث بلغ متوسط التراجع في أسعار الخام خلال الأسبوع نحو 12.5%.

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انخفاض العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولاراً عند التسوية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4%، ليبلغ 66.74 دولاراً.

وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق يوم الجمعة قبل الماضية.

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مخاوف ألا يكون النفط آمنًا

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك “العوامل الاساسية ‏ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا، لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو ‏الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب”.‏

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