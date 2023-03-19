الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق
القطاع المصرفي السبب.. النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور
“بيئتك تعرفك”.. إنشاء 142 حديقة في تبوك لتحسين المشهد الحضري
إلغاء مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق حتى 30 مارس
بينها دولتان عربيتان.. ما الدول الأكثر تلوثًا في العالم لعام 2022؟
5 أسباب تجعل غسل وجهك بالصابون فكرة سيئة للغاية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“بيئتك تعرفك”.. إنشاء 142 حديقة في تبوك لتحسين المشهد الحضري

“بيئتك تعرفك”.. إنشاء 142 حديقة في تبوك لتحسين المشهد الحضري

“بيئتك تعرفك”.. إنشاء 142 حديقة في تبوك لتحسين المشهد الحضري
٠٥:٥٧:٢٦ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أنشأت منطقة تبوك 142 حديقة؛ إيماناً منها بأهمية دورها البارز في الحفاظ على البيئة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك، يحيى الجراح أن الأمانة شاركت في معرض بيئتك تعرفك بمناسبة أسبوع البيئة.

142 حديقة و152 ألف شجرة

وأشار في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، إلى أنه تمت زراعة أكثر من 152 ألف شجرة، إضافة إلى إنشاء 142 حديقة، و14 أخرى تحت التنفيذ.

اقرأ أيضًا:

أمانة المدينة تعلن إغلاق مؤقت لمداخل حديقة الملك فهد

التخطيط لإنشاء 436 حديقة

كما تخطط الأمانة مستقبلاً لإنشاء 436 حديقة، ستسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة وتحسينها.

وذلك من خلال تقليل التلوث البيئي بدعم الجو بالأوكسجين وتقليل نسبة انبعاث الغازات السامة.

إضافة إلى تحسين بيئة المدن من خلال توفير الظل، والعمل على تنظيم وتخفيف درجات الحرارة، والحد من زحف الرمال، مما يؤمن بيئة خالية من الغاز داخل النطاق العمراني.

اقرأ أيضًا:

أين تقضي الإجازة؟.. يوم رائع لك ولعائلتك بـ “حديقة الكورنيش الأوسط” في جدة

رفع مخلفات البناء

من جهتها، أشارت الأمانة إلى أنها رفعت خلال السنة الماضية أكثر من 337 ألف طن من النفايات الصلبة، و825 ألف متر مكعب من مخلفات البناء، التي لو تراكمت لكان لها أثر سلبي على البيئة.

ووزعت الأمانة أكثر من 300 شتلة لعدد من أنواع شجر الظل وذلك خلال مشاركتها في المعرض.

اقرأ أيضًا:

في يوم الإجازة.. أفضل نزهة رفقة العائلة بحديقة الأمير سعود بن جلوي في الخبر

الكلمات الدلالية:
142 حديقة آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أسبوع البيئة التلوث البيئي الحفاظ على البيئة بيئتك تعرفك تبوك تحسين المشهد الحضري جودة الحياة مخلفات البناء

مواد ذات صلة

المزيد
“الشورى” يُعيد النظر في معاشات المتقاعدين وتحسين ظروف المستفيدين

“الشورى” يُعيد النظر في معاشات المتقاعدين وتحسين ظروف المستفيدين

٠٣:٥٧ م، السبت، ٠٧ فبراير ٢٠١٥
ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا لنحو 44 ألفًا وتسجيل 4323 هزة

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا لنحو 44 ألفًا وتسجيل 4323 هزة

٠٢:١٤ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣
نقل جثمان العريف “مضوي” من الشمالية والصلاة عليه بجازان (صور)

نقل جثمان العريف “مضوي” من الشمالية والصلاة عليه بجازان (صور)

٠٣:٣٧ م، الخميس، ٠٣ يوليو ٢٠١٤
استشهاد الجندي أول «نواف الفهمي» بظهران الجنوب

استشهاد الجندي أول «نواف الفهمي» بظهران الجنوب

١٢:٣٠ ص، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *