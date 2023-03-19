“بيئتك تعرفك”.. إنشاء 142 حديقة في تبوك لتحسين المشهد الحضري

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أنشأت منطقة تبوك 142 حديقة؛ إيماناً منها بأهمية دورها البارز في الحفاظ على البيئة، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك، يحيى الجراح أن الأمانة شاركت في معرض بيئتك تعرفك بمناسبة أسبوع البيئة.

142 حديقة و152 ألف شجرة

وأشار في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، إلى أنه تمت زراعة أكثر من 152 ألف شجرة، إضافة إلى إنشاء 142 حديقة، و14 أخرى تحت التنفيذ.

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التخطيط لإنشاء 436 حديقة

كما تخطط الأمانة مستقبلاً لإنشاء 436 حديقة، ستسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة وتحسينها.

وذلك من خلال تقليل التلوث البيئي بدعم الجو بالأوكسجين وتقليل نسبة انبعاث الغازات السامة.

إضافة إلى تحسين بيئة المدن من خلال توفير الظل، والعمل على تنظيم وتخفيف درجات الحرارة، والحد من زحف الرمال، مما يؤمن بيئة خالية من الغاز داخل النطاق العمراني.

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رفع مخلفات البناء

من جهتها، أشارت الأمانة إلى أنها رفعت خلال السنة الماضية أكثر من 337 ألف طن من النفايات الصلبة، و825 ألف متر مكعب من مخلفات البناء، التي لو تراكمت لكان لها أثر سلبي على البيئة.

ووزعت الأمانة أكثر من 300 شتلة لعدد من أنواع شجر الظل وذلك خلال مشاركتها في المعرض.

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