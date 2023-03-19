5 أسباب تجعل غسل وجهك بالصابون فكرة سيئة للغاية

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غسل الوجه من الأمور التي يقوم بها الناس كل يوم، وبسبب تكرار هذه العادة فإن القيام بها بطريقة صحيحة هو أمر بغاية الأهمية، حتى لا يصاب الوجه بالجفاف.

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غسل الوجه من الجراثيم والبكتيريا

ويشمل غسل الوجه تنظيفه من الأوساخ أو العرق، والحفاظ على المسام غير مسدودة، وامتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل.

وإضافة لذلك، فإن غسل الوجه يُخلّص بشرتك من الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تسبب حب الشباب والرؤوس السوداء.

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غسل الوجه بالصابون خطأ

القليل من الأشخاص يرتكبون خطأ غسل وجوههم بالصابون، على الرغم من أن استخدام الصابون لتطهير الجسم ممارسة شائعة إلا أنه ليس من الصحيح غسل الوجه به.

فيما يلي سنقوم بإدراج 5 أسباب تجعل غسل وجهك بالصابون أمرًا سيئًا للغاية:

قاسية جدًا على بشرتك

عندما تقوم بفرك قطعة من الصابون على وجهك لتنظيفها بشكل صحيح فإنك تخاطر بنقل جزيئات صغيرة من جلدك إلى بشرتك وبالتالي تصاب بالحكة والتهيج.

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غير صحي

الصابون لا يحافظ على نظافتك؛ فهو يميل إلى تراكم الكثير من الأوساخ والبكتيريا والتي يمكن أن تضعها على وجهك وتنتشر هناك، ويسبب حب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء وانسداد المسام.

يؤدي إلى الجفاف

بشرتك حمضية، ومعظم أنواع الصابون قلوية، لذا فإن استخدام الصابون يمكن أن يخل بتوازن درجة الحموضة في بشرتك.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الصابون على الكثير من المواد الكيميائية القاسية التي تميل إلى تجريد بشرتك من رطوبتها الطبيعية مما يجعلها أكثر جفافاً وبهتاناً.

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مضر للبشرة

كل هذه العوامل تسبب تلفًا طويل الأمد للبشرة ناتجًا عن المواد الكيميائية القاسية، مثل البارابين والفورمالدهايد والطبيعة القلوية للصابون ورائحته القوية.

وتصبح بشرتك أكثر عرضة لأعراض الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وأكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس لأنها تصبح أكثر جفافًا.

ليس سهل الاستعمال

عند تطبيق منظف الوجه يمكنك استخدام أطراف أصابعك للوصول إلى زوايا وشقوق بشرتك وتنظيفها بشكل صحيح، ومع ذلك من الصعب غسل وجهك جيدًا بالصابون فقد تفقد بعض أجزاء وجهك باستخدام الصابون.