نحو 55 ألف حالة وفاة جراء زلزال تركيا وسوريا

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 55 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

49.589 حالة وفاة في تركيا

وبلغت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفًا و589 شخصًا، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي السبت، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال.

وأضاف من العاصمة أنقرة أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.

وأكد في هذا الإطار مصرع 49 ألفًا و589 شخصًا بينهم 6 آلاف و807 أجانب في الزلزال.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وهناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

وبعد معاناة الحرب فاقم الزلزال من معاناة السكان الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم بلا مأوى.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديًا ضخمًا.

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