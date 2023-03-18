تنشر برمجيات خبيثة.. تحذير من مقاطع يوتيوب تعمل بالذكاء الاصطناعي

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يحذر خبراء التقنية من مقاطع يوتيوب متداول تعمل بالذكاء الاصطناعي تسبب في نشر برمجيات خبيثة تضر بأجهزة وبيانات المستخدمين.

ورغم فوائد الذكاء الاصطناعي، إلا أن البعض باتوا يستخدمونه في مقاطع يوتيوب للترويج لروابط يمكن أن يشكل النقر عليها خطراً على أجهزة المستخدمين.

نشر برمجيات وروابط ضارة

ووفقا لشركة “كلاود سيك” للأمن السيبراني، فإن العديد من الأشخاص أبلغوا عن وقوعهم ضحية لمقاطع فيديو على يوتيوب تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتروج لروابط تحتوي على برامج ضارة، وازدادت هذه الظاهرة بشكل كبير في الأشهر الماضية.

ووفقا لبيان الشركة، يعمل المتسللون على إنشاء مقطع فيديو لشخص بمظهر موثوق، يقدم للمستخدمين إرشادات تتعلق بموضوع معين.

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هذه الإرشادات تتضمن تحميل شيء ما من رابط في صندوق وصف الفيديو، والذي يتضمن برامج ضارة قادرة على سرقة البيانات، مثل كلمات المرور أو تفاصيل البطاقة الائتمانية، أو الملفات.

ووفقا للبيان، نجح المتسللون في اختراق حسابات عامة لأكثر من 100 ألف مشترك باستخدام هذه الطريقة حتى الآن. ومع ذلك، نجح يوتيوب في مساعدة المستخدمين على استعادة حساباتهم وحذف الكثير من مقاطع الفيديو التي تستخدم هذه الحيلة.

نصائح مهمة للمستخدمين

ولوحظ أيضا أن المتسللين يستهدفون حسابات اليوتيوب الغير نشطة وتزويدها بعدد كبير من المشتركين، واستخدامها لنشر مقاطع الفيديو التي تنصح بالنقر على رابط يحتوي على برامج ضارة، مع إضافة تعليقات مزيفة تمتدح المحتوى الذي ينشرونه.

في سياق متصل، ينصح الخبراء، المستخدمين بعدم النقر على أي رابط لا يثقون به بشكل كامل، أو تحميل ملفات غير معروفة المحتوى والمصدر، لتجنب الوقوع ضحية للاختراق، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني.

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