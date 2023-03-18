نفوق أكثر من 910 دلافين على شواطئ فرنسا.. ماذا يحدث؟

تواصل- وكالات:

جنحت 910 دلافين على الأقل على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية، منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقاً لإحصاء جديد صادر عن “مرصد المحيطات” (بيلاجيس).

400 جنوح في أسبوع

وسجّل المرصد موجة جنوح جديدة “شديدة” لأكثر من 400 جنوح منذ أسبوع.

وأوضح “بيلاجيس”، أول أمس الجمعة، أن “نحو 420 من الحوتيات الصغيرة” جنحت على ساحل المحيط الأطلسي بين 10 و17 مارس الحالي، بينها 120 في 11 و12 مارس وحدهما.

تنوع في حال الجيف

ووصف “المرصد” هذا الرقم بأنه غير مسبوق، كما لاحظ حالات جنوح الحوتيات على ساحل المحيط الأطلسي تنوعاً كبيراً في حال الجيف.

ويظهر منها أن بعض الدلافين المنجرفة إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام فحسب، في حين يعود نفوق أخرى إلى أسابيع عدة طبقاً لتقرير “وكالة الصحافة الفرنسية”.

معدات صيد

وأفادت المنظمة بأن الفحوص التي أُجريت على عدد قليل من الجيف أظهرت في الغالب آثار معدات صيد.

وذكر “بيلاجيس” أن موجة أولى “شديدة” سُجلت في بداية السنة، حين تجاوز عدد الحوتيات الجانحة 360، من منتصف ديسمبر 2022 إلى نهاية يناير 2023.

وبلغ معدل حالات الجنوح في فصل الشتاء 850، ما بين 2017 و2020.

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