دراسة: تقليل استخدام وسائل التواصل 15 دقيقة يومياً يعزز الصحة والمناعة

تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة، إلى أن تقليل استخدام وسائل التواصل لمدة 15 دقيقة يومياً يعزز الصحة ويقوي المناعة بصفة عامة.

وتفصيلاً، كشف بحث جديد من جامعة سوانسي البريطانية أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحسن بشكل كبير الصحة العامة ووظيفة المناعة، ويقلل من مستويات الشعور بالوحدة والاكتئاب، بحسب موقع “Health”.

أهمية تقليل استخدام وسائل التواصل

الدراسة أجراها البروفيسور فيل ريد وتيجان فوكس ومريم خيلة من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سوانسي، ونشرتها مجلة التكنولوجيا في علم السلوك.

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وفحص الفريق، لمدى ثلاثة أشهر، الآثار على الصحة البدنية والأداء النفسي لحمل الناس على تقليل استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي لمدة 15 دقيقة في اليوم.

وخلال الدراسة، تم مقارنة النتائج بالمجموعات التي لم يُطلب منها تقليل استخدامها أو طُلب منها صراحة القيام بشيء آخر غير وسائل التواصل الاجتماعي خلال تلك الدقائق الـ 15.

أهم نتائج الدراسة

أجاب خمسون مشاركًا (33 أنثى و 17 ذكرًا) ، تتراوح أعمارهم بين 20-25 ، على أسئلة شهرية حول وظائفهم الصحية والنفسية وقدموا أيضًا تقارير أسبوعية عن استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

أظهرت النتائج أن المجموعة التي طُلب منها تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لديها تحسن بنسبة 15 ٪ في وظائف المناعة، بما في ذلك عدد أقل من نزلات البرد والإنفلونزا والثآليل، وتحسن بنسبة 50 ٪ في جودة النوم ، وأعراض الاكتئاب بنسبة 30 ٪ أقل.

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