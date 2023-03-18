ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور إلى 12 قتيلاً

تواصل- وكالات:

أعلن مكتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا.

غلق 3 أنفاق

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع “تويتر”، المواطنين إلى التزام الهدوء.

زلزال بقوة 6.7 درجة

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.

أول ضحية

وسجلت هيئة الاستجابة للطوارئ في الإكوادور وسكرتارية إدارة المخاطر مقتل شخص واحد في مجتمع الانديز في كوينكا، حيث كان الضحية في مركبة علقت تحت أنقاض منزل.

وفي غواياكيل، على بعد نحو 270 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كيتو، سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل فضلا عن انهيار بعض الجدران، وقضت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس وقد تجمعوا في شوارع غواياكيل ومناطق مجاورة.

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