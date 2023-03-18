بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على طريق القصيم الرياض السريع

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على طريق القصيم الرياض السريع.

وتشمل الحالة الجوية، بروق شديدة أضاءت سماء المنطقة، وتساقط كثيف لحبات البرد وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

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