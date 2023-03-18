مختص يكشف مفاجأة بشأن تقليل أيام العمل في دول مجاورة

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كشف المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، عن مفاجأة بشأن تطبيق بعض الدول المجاورة نظام تخفيض أيام العمل، حيث وجدوا أن الإنتاجية أعلى من السابق.

إنتاجية أعلى

وقال خلال لقاء بقناة ” الإخبارية”، إن بعض الدول حتى المجاورة جربت تخفيض أيام العمل لـ 4 أيام عمل في الأسبوع، واكتشفوا بهذه التجربة نتائج أعلى من الموظفين وحتى من المنظمات بشكل أكبر من السابق .

سبب الإنتاجية الأعلى

وأضاف مختص الموارد البشرية، أن التعامل مع المورد البشري الذي يعتبر أهم مورد في المنظمات ، كإنسان لديه حياة اجتماعية, احتياج للراحة, للرياضة, أو لنوم معين ، سينشط لديه الفكر ، وأيضا يعمل على تنشيط المخرجات التي تأتي منه.

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