إحباط محاولتي تهريب مخدرات بمطار الكويت في يوم واحد

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تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت من ضبط 2500 حبة مخدرة بحوزة وافد آسيوي حاول إخفاءها بين الملابس الموجودة في حقيبته الشخصية.

إحباط محاولة أخرى

وقام رجال الجمارك بالمطار بضبط وافد آسيوي آخر حاول تهريب كيس بوزن كيلو تقريباً يحتوي على بودرة مشتبه بها، إضافة إلى عدد من حبوب المؤثرات العقلية.

وقد حاول إخفاء المضبوطات في أمتعته الشخصية، وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وأفاد مدير إدارة المطارات بالكويت أسامة الشامي، بأن زيادة أعداد الضبطيات في جميع المطارات تدل على وعي المفتشين الجمركيين، وحرصهم على أداء عملهم على أكمل وجه، متوجهاً لهم بالشكر والتقدير.

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ضبطية سابقة

وكان رجال جمارك الكويت في مطار الكويت “تي 5″، تمكنوا مؤخرًا من ضبط كمية من المواد المخدرة في 3 ضبطيات مختلفة دخلت البلاد بحيل غريبة ومتنوعة.

تهريب من خلال عملة ورقية:

وفي التفاصيل، التي كشفتها صحيفة ” الإرادة”، فقد كشف مراقب مطار الكويت “تي 5” عن أن الفطنة والفراسة قادتا مفتشة جمركية بالمطار لضبط وافد عربي، بعد أن حاول إخفاء كيس صغير شفاف بداخله عملة ورقية تحتوي على مادة الشبو.

كما عُثر أيضا على 10 كبسولات من المؤثرات العقلية بداخل محفظة صغيرة.

حقيبة سوداء:

فيما اشتبه المفتش الجمركي في الضبطية الثانية، في محتويات حقيبة سوداء اللون أثناء عرضها على جهاز الكشف.

وبعد التدقيق عليها عثر بداخلها على 80 كيساً صغيراً تحتوي على مادة الحشيش المخدرة تخص راكباً من الجنسية الآسيوية.

كاكاو بالمخدرات في الضبطية الثالثة:

بينما تم ضبط مسافر قادم من إحدى الدول الآسيوية بعد أن عُثر معه على كوكتيل من المخدرات تنوّعت بين الماريغوانا وشمع الماريغوانا وكاكاو يشتبه بأنه يحتوي على مواد مخدرة.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت إحالة المضبوطين والمواد المخدرة إلى جهات الاختصاص.

وزير الداخلية:

وقبل أيام أشرف وزير الداخلية الكويتي، على فك أحراز أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية، ضبطت بحوزة تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد حاولوا إدخالها إلى البلاد بحراً.

تشديد الخطط الأمنية

وشدد الوزير على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم التهريب والحيازة والتعاطي والاتجار بالمخدرات، حسب “القبس”.

وترتكز الخطة على رفع مستوى الرقابة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الحدود والمياه الإقليمية، وكذلك تشديد الرقابة على الشحن الجوي، مع توفير الأجهزة المتطورة للكشف عن الطرود والبضائع المستوردة.

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