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صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك (صور)
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صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك (صور)

صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك (صور)

صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك (صور)
١١:٣٨:٥٢ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قامت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة – ممثلة بالإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام- بصيانة كسوة الكعبة المشرفة؛ وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلَّة.

تفقُّد ثوب الكعبة

وأشار وكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفه المهندس أمجد الحازمي، أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقُّد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص.

ويقوم الفريق المعني بالمهمة بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له، والعمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري في حال وجودها.

الاستعداد لشهر رمضان

وأفاد بأن فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة؛ وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، كما أن أعضاء الفريق يعملون وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

وأكد أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- للعناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

الأعمال الدورية

وأوضح مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن هذا العمل يأتي من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، حيث إن تلك الأعمال تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة.

بالإضافة إلى شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، وكذلك أعمال تنظيف كسوة الكعبة المشرفة من جميع الاتجاهات.

وأضاف أنه سيتم تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني؛ تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الكعبة المشرفة شهر رمضان صيانة الكعبة

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