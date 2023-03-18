بادرة إنسانية.. كفيف تزف 70 شابًا وفتاة لعش الزوجية

تواصل- فريق التحرير:

رعى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد حفل الزواج الجماعي الـ١٣ للمكفوفين والكفيفات.

ورعى الحفل وكيل الوزارة، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

جمعية كفيف

وأقامت الحفل جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف” في قاعة الدرعية بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض المستضيف والداعم لهذا الحفل بدعم كريم من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وسط حضور كبير من المسؤولين ووجهاء وأعيان المجتمع.

جولة على أركان الجمعية

وكانت البداية بجولة على أركان الجمعية تم خلالها الاطلاع على الخدمات والتقنيات الحديثة للمكفوفين، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة من الذكر الحكيم ، رتلها العريس موسى الكثيري.

ثم تلا ذلك زفة العرسان، فكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود الراجحي ومن ثم ارتجل راعي الحفل أحمد الماجد كلمة بهذه المناسبة أثنى فيها على جهود الجمعية وهنأ فرسان الحفل ودعا لهم بالتوفيق وشكر النادي على الاستضافة والدعم وبعد ذلك تم تكريم رعاة الحفل والداعمين.

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