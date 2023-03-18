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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين
١٠:٢٠:٠٧ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 37ر33 درجة جنوباً وخط طول 41ر68 درجة غرباً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

قلق في إسطنبول

وفي وقت سابق، رصد تقرير لوكالة “فرانس برس” كيف أن سكان مدينة إسطنبول التركية يعيشون هاجس وقوع زلزال كبير.

ومنذ أن وقع الزلزال بقوة 7.8 درجات في 6 فبراير، والذي أسفر عن أكثر من 48 ألف قتيل في تركيا وخلف خرابًا في مناطق بأكملها، اتصل أكثر من 140 ألف شخص ببلدية اسطنبول من أجل فحص مبانيهم.

ويجول خمسون فريقًا من المهندسين المدينة ويفحصون نوعية الخرسانة وقطر قضبان البناء. وإذا اعتبروا أن الخطر “مرتفع جًدا” فإنه يمكن اتخاذ قرار بهدم المبنى.

زلزال تركيا المدمر

ووقع زلزال 6 فبراير على بعد 800 كلم من هناك على فالق بعيد، لكن صور المدن المدمرة بكاملها تسبب بخوف مستشر في اسطنبول حيث سينهار حوالى مئة ألف مبنى أو ستتضرر بشدة في حال وقوع زلزال بقوة 7.5 درجات، حتى باعتراف البلدية.

وتقع بعض أحياء جنوب المدينة على بعد 15 كلم فقط من فالق شمال الأناضول وقد احتسب خبراء الزلازل احتمال وقوع زلزال بقوة تفوق 7.3 درجات قرب اسطنبول وجاءت النسبة 47% خلال ثلاثين عامًا.

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الكلمات الدلالية:
الأرجنتين زلزال زلزال الأرجنتين مدينة ميندوزا

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