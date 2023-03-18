التأمينات: بلوغ سن التقاعد حسب تاريخ ميلاد الموظف بالتقويم الهجري

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم احتساب سن التقاعد للموظفين حسب تاريخ ميلادهم بالتقويم الهجري وليس الميلادي.

الأجر الخاضع لاحتساب المعاش

من جهة أخرى أوضحت مؤسسة التأمينات أن الأجر الخاضع لاحتساب المعاش يشمل “الأجر الأساسي شاملاً العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات مع بدل السكن”.

اقرأ أيضا:

التأمينات توضح آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك بالنسبة للمستفيد.

إضافة مدة الاشتراك للمستفيد جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إضافة الخدمات في التأمينات. اقرأ أيضا: “التأمينات” تحدد شرطًا لصرف المعاش المبكر.. وتحذر من أمر مهم

وأجابت مؤسسة التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “أهلاً بك، يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة (هنا الرابط).

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

اقرأ أيضا:

الكويت: صرف 163 مليون دولار من أموال التأمينات لخليجيين متوفين!