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التأمينات: بلوغ سن التقاعد حسب تاريخ ميلاد الموظف بالتقويم الهجري

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التأمينات: بلوغ سن التقاعد حسب تاريخ ميلاد الموظف بالتقويم الهجري

التأمينات: بلوغ سن التقاعد حسب تاريخ ميلاد الموظف بالتقويم الهجري

التأمينات: بلوغ سن التقاعد حسب تاريخ ميلاد الموظف بالتقويم الهجري
١١:٣٤:١٥ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم احتساب سن التقاعد للموظفين حسب تاريخ ميلادهم بالتقويم الهجري وليس الميلادي.

الأجر الخاضع لاحتساب المعاش

من جهة أخرى أوضحت مؤسسة التأمينات أن الأجر الخاضع لاحتساب المعاش يشمل “الأجر الأساسي شاملاً العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات مع بدل السكن”.

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وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك بالنسبة للمستفيد.

إضافة مدة الاشتراك للمستفيد

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إضافة الخدمات في التأمينات.

وأجابت مؤسسة التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “أهلاً بك، يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة (هنا الرابط).

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأمينات التأمينات الاجتماعية سن التقاعد مؤسسة التأمينات

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