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أوكرانيا تعلن فرض عقوبات على رئيس عربي (تفاصيل)
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أوكرانيا تعلن فرض عقوبات على رئيس عربي (تفاصيل)

أوكرانيا تعلن فرض عقوبات على رئيس عربي (تفاصيل)

أوكرانيا تعلن فرض عقوبات على رئيس عربي (تفاصيل)
١١:١٠:٥٤ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، فرض عقوبات على 141 كيانا رسميا، و300 فرد، بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، ومسؤولون آخرون.

لمدة 10 سنوات

وشملت العقوبات، رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد، وفرضت العقوبات لمدة 10 سنوات، وتشمل تجميد الأصول والقيود على العمليات التجارية وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية، حسب “السومرية” ووسائل إعلام.

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جرائم حرب

وفي سياق مواز، أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أنها تنتظر محاكمة كل المسؤولين عن جرائم الحرب في الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

فيما كشف رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أنه حصل على بيانات لمئات الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا قسرا إلى أراضيها.

نقل الأطفال خرق لاتفاقية جنيف

وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن نقل الأطفال من أوكرانيا لروسيا قسرًا هو خرق لاتفاقية جنيف.

أمر اعتقال بوتين بطلب من 43 دولة

وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية باعتقال بوتين ليس حكما يبتّ في القضية، مؤكدًا أن أمر الاعتقال جاء بعد تحقيق بطلب من 43 دولة.

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الكلمات الدلالية:
بشار الأسد سوريا‬‏ عقوبات أوكرانية فولوديمير زيلينسكي منظمة العفو الدولية

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