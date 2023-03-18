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“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث (صور)
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“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث (صور)

“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث (صور)

“مدني جازان” يبحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث (صور)
٠٩:٤٧:٣٠ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في جازان، عمليات البحث عن شخصين جرفتهما السيول خلال الفترة الماضية في محافظتي صبيا والريث.

 

الفرق التطوعية تشارك في البحث

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “يواصل مدني جازان أعمال البحث عن شخصين جرفتهما السيول في محافظتي صبيا والريث، بمساندة الفرق التطوعية”.

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وفي وقت سابق، دعت المديرية للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة.

وأوضحت أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

متابعة الحالة المناخية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، ومن أبرزها:

1 – عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

2 – لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

3 – أتباع المسارات والطرق الرئيسية والمستخدمة قدر الإمكان.

4 – عدم تجاوز مجاري السيول أنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

5 – قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفاع المدني الريث جازان صبيا

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