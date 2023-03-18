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“عقوق وانتكاس للفطرة”.. هذا ما يحدث في كندا
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“عقوق وانتكاس للفطرة”.. هذا ما يحدث في كندا

“عقوق وانتكاس للفطرة”.. هذا ما يحدث في كندا

“عقوق وانتكاس للفطرة”.. هذا ما يحدث في كندا
١٠:٢٤:٢١ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وقائع مروعة في كندا عن الوجه الآخر الذي يعيشه الغرب، من انحلال في الأخلاق، بسبب انتكاس الفطرة وعقوق الآباء.

أطلق النار على والدته

وكشف مسؤول في الشرطة بمدينة إدمونتون بكندا، أن شابا يبلغ من العمر 16 عاما، أطلق النار على والدته، وقتل ضابطي شرطة، قبل أن ينهي حياته.

وفي التفاصيل، قال ديل مكفي، رئيس جهاز شرطة إدمونتون، إن: “الشاب أطلق النار على والدته وأصابها في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الخميس، في شقة بالمدينة في مقاطعة ألبرتا، وقتل ضابطا دورية بالرصاص لدى وصولهما إلى مكان الحادث حوالي الساعة 12.47 صباحا، لم يكن هناك ما يشير إلى أن الضباط تمكنوا من إطلاق النار”.

ونقلت الأم إلى المستشفى بإصابات تهدد حياتها، حيث بقيت في حالة خطيرة ولكنها مستقرة الآن، حسبما نقلت وسائل إعلام.

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مدرسة تعاقب طالبا بكندا:

ومن المظاهر الغريبة في كندا أيضا، ما قامت به السلطات الكندية، حين منعت طالبا في إحدى المدارس من متابعة الدراسة حتى نهاية العام.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد تم توقيف الطالب من قبل الشرطة، وذلك بسبب انتقاده لاستخدام الفتيان لحمامات الفتيات.

كما أكد الطالب لإدارة المدرسة في اعتراضه، أنه لا يعترف إلا بوجود جنسين فقط.

عمليات جراحية لتحويل الجنس

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، تشجيع الراغبين في إجراء عمليات جراحية لتحويل الجنس، عبر منحهم مبالغَ مالية كبيرة.

وقالت الحكومة إنه ابتداءً من 1 يوليو المقبل، سيتلقى كلّ موظف متحوّل جنسيًا مزايا صحية تصل إلى 75 ألف دولار لإجراءات “تأكيد الجنس”، وذلك بالنسبة لموظفي الخدمة العامة الفيدرالية المتحولين جنسيًا.

ونقلت صحف كندية أن شركة “كندا لضمان الحياة”، التي تدير خطة الرعاية الصحية للخدمة العامة (PSHCP)، ستنطلق في تغطية التدخلات “الضرورية طبيًا”.

وأضافت أن ذلك سيكون للأشخاص الذين قرروا إجراء عملية تحويل الجنس غير المشمولة بخطة الرعاية الصحية الإقليمية الخاصة بهم.

كما أوضحت أن الرعاية المؤكدة للجنس تشمل عمليات جراحية لتغيير الجنس، وعلاجات هرمونية لمساعدة الأفراد على ملائمة هويتهم الجنسية الجديدة مع أجسامهم.

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