وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- مدير اقتصاديات.
- مساعد استراتيجي أول.
- رئيس مكتب البيانات.
- مدير تطوير النظام البيئي.
- مدير أعمال.
- مهندس مدني أول.
- مهندس مدني.
- رئيس تطوير أعمال.
- معلم مدرسة ابتدائية.
- مدير المدرسة.
- مدير تطوير الأعمال الإنتاج.
- أخصائي تصميم هندسة معمارية وتخطيط حضري.
- مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- مدير بيئي أول.
- مدير استدامة أول.
- أخصائي تسويق.
- مدير تكنولوجيا تشغيلية.
- أخصائي أول مشاريع الهيدروجين.
- مدير الخدمات اللوجستية والموقع.
- مدير الأحداث.
- مشرف التوثيق.
- أخصائي عمليات صحية.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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