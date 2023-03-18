السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم في عدد من التخصصات
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وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم في عدد من التخصصات
٠٩:٣٠:٣١ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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  1. مدير اقتصاديات.
  2. مساعد استراتيجي أول.
  3. رئيس مكتب البيانات.
  4. مدير تطوير النظام البيئي.
  5. مدير أعمال.
  6. مهندس مدني أول.
  7. مهندس مدني.
  8. رئيس تطوير أعمال.
  9. معلم مدرسة ابتدائية.
  10. مدير المدرسة.
  11. مدير تطوير الأعمال الإنتاج.
  12. أخصائي تصميم هندسة معمارية وتخطيط حضري.
  13. مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
  14. مدير بيئي أول.
  15. مدير استدامة أول.
  16. أخصائي تسويق.
  17. مدير تكنولوجيا تشغيلية.
  18. أخصائي أول مشاريع الهيدروجين.
  19. مدير الخدمات اللوجستية والموقع.
  20. مدير الأحداث.
  21. مشرف التوثيق.
  22. أخصائي عمليات صحية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية مشروع نيوم نيوم وظائف

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