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8 آلاف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال الشهر الماضي
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8 آلاف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال الشهر الماضي

8 آلاف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال الشهر الماضي

8 آلاف زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني خلال الشهر الماضي
٠٩:٣٠:٤١ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن قيامها -عبر فرق الالتزام التأميني- بأكثر من 8 آلاف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر فبراير 2023م.

التزام أصحاب العمل

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لضمان حقوق المشتركين في النظام، ومتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.

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تعزيز التواصل مع العملاء

وأوضحت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم لعدد 3511 منشأة ضمن نطاق المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

كما تم خلال شهر فبراير القيام بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية وعقد أكثر 15 ورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن كافة استفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها.

وشملت الجوانب التوعوية توعية المنشآت وأصحاب العمل عن أبرز الملاحظات التأمينية وطرق تلافي الوقوع فيها والتي تشمل تسجيل المشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم تحديد السبب الفعلي لاستبعاد المشترك وكذلك تسجيل المشترك بأجر غير صحيح، كل ذلك يأتي سعياً من التأمينات الاجتماعية إلى حفظ حقوق المشتركين والمنشآت، و سلامة الالتزامات التأمينية بين المشترك وصاحب العمل.

ورش عمل وبرامج تدريبية

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانطلاقاً من مسؤوليتها بالالتزام والوقاية التأمينية والسلامة والصحة المهنية تولي جانب التوعية عناية خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لكافة العملاء من مشتركين وأصحاب عمل لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تهتم المؤسسة بتعزيز جانب السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق المشتركين وأصحاب العمل.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أصحاب العمل والمنشآت التأمينات الاجتماعية المنشآت المتوسطة معايير السلامة

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