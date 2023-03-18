الصحة تطلق فعاليات المؤتمر الأول لزراعة القوقعة وأمراض السمع

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، ” المؤتمر الأول لزراعة القوقعة وأمراض السمع “، وذلك في فندق هوليدي إن الازدهار في الرياض.

رحلة المريض

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالعمل على أن تكون المملكة في المراكز الأولى في زراعة القوقعة على المستوى الاقليمي والعالمي.

ويستهدف البرنامج رحلة المريض من بداية المسح للمواليد حتى التأهيل لزارعي القوقعة بالمشاركة مع برنامج طبيب لكل أسرة، متمنية أن يصل المؤتمر إلى توصيات تسهم في التقدم والتطور في مجال زراعة القوقعة.

الخطط المستقبلية

وبينت “الصحة” أن المؤتمر يناقش على مدى يومين التحديات الراهنة، والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية، والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية لأمراض السمع وزراعة القوقعة على المستويين الإقليمي والدولي، وأحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة، وسبل الاستفادة منها.

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تعزيز خدمات التأهيل

وأشارت الوزارة إلى أن المؤتمر يركز على رفع الكفاءة في التعامل مع أجهزة اختبارات السمع الحديثة البرامج العلاجية والتأهيلية واستخدامها في مجالات البرمجة السمعية لجميع المستفيدين، إضافة إلى تعزيز خدمات التأهيل الافتراضية في أمراض السمع، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال زارعي القوقعة.

6 ورش عمل

ويتضمن المؤتمر إقامة 6 ورش عمل تهتم بالتنسيق الإداري للحالات، وورش عمل للسمعيات، والتخاطب، والاتزان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرتين رئيسيتين، وهما مبادرة وحدة تشخيص وتأهيل اتزان في كل مركز زراعة قوقعة، وربط مراكز مسح السمع للمواليد بمراكز زراعة القوقعة على مستوى المملكة، وذلك من خلال منصة إلكترونية لرفع كفاءة وجودة متابعة الحالات.