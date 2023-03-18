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عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث
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عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث
٠٨:٢٠:٠٨ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة عين، التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث.

جداول دروس الحصص

وأوضحت قناة عين، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على جداول المراحل التعليمية عبر الرابط (هنا).

بث مباشر للدروس

وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب هنا ).

ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.

وكان الفصل الثالث للعام الحالي قد انطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية جداول دروس الحصص قنوات عين وزارة التعليم

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