عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث
تواصل – فريق التحرير:
نشرت قناة عين، التابعة لوزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث.
جداول دروس الحصص
وأوضحت قناة عين، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على جداول المراحل التعليمية عبر الرابط (هنا).
بث مباشر للدروس
وتذاع الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب ( هنا ).
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/jdiMzvOnfZ
— قناة عين (@iEN_tv) March 18, 2023