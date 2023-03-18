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هل خاصية التحقق بخطوتين تتسبب في إغلاق حساب تويتر؟
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هل خاصية التحقق بخطوتين تتسبب في إغلاق حساب تويتر؟

هل خاصية التحقق بخطوتين تتسبب في إغلاق حساب تويتر؟

هل خاصية التحقق بخطوتين تتسبب في إغلاق حساب تويتر؟
٠٦:٥٩:٣٧ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتخوف البعض من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر من إغلاق الحسابات بسبب خاصية التحقق بخطوتين التي تنتهجها الشركة.

خاصية التحقق بخطوتين

وفي هذا السياق، أكد الخبير التقني سالم الحربي أن خاصية التحقق بخطوتين لا تتسبب في إغلاق حساب المستفيد في تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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قوانين شركة تويتر

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بخصوص قوانين تويتر الجديدة لا داعي للخوف بخصوص إغلاق خاصية التحقق بخطوتين.

نصيحة مهمة للمستخدمين

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “لن تفقد حسابك ولو فقدته سوف يرجع لك ، ولكن المهم لا تحذف رقم هاتفك أبداً”.

ولفت سالم الحربي إلى أنه في حالة حذف رقم الهاتف لن يستطيع المستخدم ربطه من جديد بسبب خلل في تطبيق تويتر ولا يمكن حله إطلاقاً.

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