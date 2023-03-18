بشرى للوافدين في الكويت.. مقترح بالإعفاء من زيادة الرسوم الصحية

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تقدم برلماني كويتي باقتراح برغبة، لإعفاء الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 100 دينار من قرار الرسوم الصحية رقم 383 لسنة 2022.

الاهتمام بتلقي العلاج

وقال النائب شعيب شعبان في مقترحه إن بعض العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص رواتبهم الشهرية لا تتجاوز المئة دينار، وبعضهم يعانون من تأخر صرف رواتبهم لأشهر عدة، مما يؤدي بشكل مباشر إلى عدم اهتمامهم بتلقي العلاج الطبي حال تعرضهم لعارض صحي.

وحسب “القبس” أورد شعبان أنه ما سبق قد يؤدي إلى انتكاس الحالة المرضية لعدم قدرتهم على تحمّل نفقات العلاج الطبي، كما جاء في قرار وزير الصحة 383 لسنة 2022.

واقترح النائب ما يلي:

1 – إعفاء العاملين الوافدين، الذين لا تتجاوز رواتبهم مئة دينار من القرار الوزاري 383 لسنة 2022.

2 – إعفاء المهن التالية: عامل النظافة في القطاعين العام والخاص، حراس المنشآت والمباني الحكومية والخاصة، والمهني في الحرف البسيطة.

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1800 معلم ومعلمة:

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة الأنباء الكويتية، في فبراير الماضي، عن مصادر تربوية أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت د ..حمد العدواني اعتمد كشوفا لأجل إنهاء خدمة معلمين وافدين.

وبحسب الصحيفة فقد اعتمد الوزير أسماء ما يقارب 1800 معلم ومعلمة من الوافدين لإنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وكشفت المصادر أن الكشوف تضمنت أعدادا من المعلمين والمعلمات العاملين في بعض المواد الدراسية التي يتوافر لها بديل من المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات كالتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية.