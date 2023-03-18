مشهد مذهل لتدفق المياه بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد مذهلة لتدفق المياه بغزارة بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء بمنطقة الرياض.

تدفق مياه شلال الداهنة

وأظهر المقطع، لقطات لتدفق مياه شلال الداهنة من بين الصخور، في مشهد يعكس إبداع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

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حالة من التقلبات الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حالة من التقلبات الجوية بعدة منطق.

وتتمثل الحالة الجوية في فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

رياح مثيرة للأتربة

وتشمل الحالة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

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