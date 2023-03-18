السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مشهد مذهل لتدفق المياه بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء
نيران قانون التقاعد تطال الحكومة الفرنسية.. مطالب برلمانية بسحب الثقة
نخلة تشطر سيارة نصفين في دولة عربية
خلاف ينتهي باعتداء وتهديد بإطلاق نار في الرياض.. والشرطة تتدخل
شاهد.. جريان سيول شعيب الحوير بروضة سدير
“المرور” تكشف طريقة تجنُب مخالفة قطع الإشارة قبل الالتفاف يمينًا

الرئيسية

 /

محليات

 /

مشهد مذهل لتدفق المياه بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء

مشهد مذهل لتدفق المياه بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء

مشهد مذهل لتدفق المياه بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء
٠٦:٣٩:١٧ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد مذهلة لتدفق المياه بغزارة بشلال الداهنة بين المجمعة وشقراء بمنطقة الرياض.

تدفق مياه شلال الداهنة

وأظهر المقطع، لقطات لتدفق مياه شلال الداهنة من بين الصخور، في مشهد يعكس إبداع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

اقرأ أيضا:

أجواء تفوق الخيال.. مشهد مذهل لتدفق شلالات منتزه الحبلة

حالة من التقلبات الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حالة من التقلبات الجوية بعدة منطق.

وتتمثل الحالة الجوية في فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

رياح مثيرة للأتربة

وتشمل الحالة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

 

اقرأ أيضا:

صباح اليوم.. جريان السيول بوادي رنيه في مكة وشلالات بحوطة بني تميم

 

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض المجمعة شقراء شلال الداهنة

مواد ذات صلة

المزيد
مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

٠٢:٢١ ص، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
التجارة: توفر السلع الرمضانية في الأسواق المحلية بما يلبي احتياجات المستهلك

التجارة: توفر السلع الرمضانية في الأسواق المحلية بما يلبي احتياجات المستهلك

١١:١٨ ص، الثلاثاء، ١٧ يوليو ٢٠١٢
مساواة الشركات الخليجية بـ الوطنية

مساواة الشركات الخليجية بـ الوطنية

١١:٥٠ ص، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١١
“الجوازات” تكشف عن السن القانوني للسفر بدون تصريح مسبق

“الجوازات” تكشف عن السن القانوني للسفر بدون تصريح مسبق

١١:٥٣ ص، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *