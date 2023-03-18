نخلة تشطر سيارة نصفين في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام أردنية صورة لنخلة سقطت على سيارة، وتسببت في خسائر فادحة لها.

سقوط نخلة على سيارة:

وبحسب ما نقلته وكالة عمون، تظهر الصورة انقسام السيارة لنصفين بسبب قوة النخلة أثناء ارتطامها بسقف السيارة.

وأوضحت الوكالة أن سقوط النخلة المروع تسبب في تهشيم سيارة أخرى، إلى جانب انشطار السيارة الأولى.

شجرة أخرى على سيارة:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق سقوط شجرة على سيارة أمام أحد المنازل في منطقة الرياض من شدة الرياح.

وأظهر المقطع، وقوف سيارة أمام أحد المنازل بجوار شجرة، وفجأة ومن شدة الرياح سقطت الشجرة فوق السيارة مما تسبب في تضررها.

انشطار شجرة لنصفين:

كما وثق مقطع فيديو أيضا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قسم الزلزال شجرة كبيرة إلى نصفين بشكل مدهش؛ حيث فرق بين كل جزء من أجزائها لمسافة وصلت 8 أمتار.

وأظهر الفيديو كيف أثر الزلزال في الأشجار والمزارع والطرقات بالإزالة أو الشروخات أو التصدع نتيجة الهزات الأرضية المتتالية التي تبعت الزلزال العنيف الذي خلف آلاف الضحايا وخسر الناس بيوتهم وممتلكاتهم.

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