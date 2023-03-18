الموارد البشرية توضح طريقة الاطلاع على تفاصيل طلب الحصول على معاش الضمان

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة وآلية الاطلاع على تفاصيل طلب الحصول على معاش الضمان.

طلب الحصول على معاش الضمان

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “رفعت طلب بالتقديم على معاش الضمان والآن لي شهر ولم تتغير حالة الطلب؟ ما الحل؟.

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وأجابت الموارد البشرية بقولها: “في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال التالي:

– الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي

– اختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)

وأشارت الموارد البشرية، إلى أنه يمكن الدخول إلى أيقونة برامج الدعم من خلال زيارة رابط المنصة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكد الضمان الاجتماعي، إعفاء أبناء المستفيدين من دفع رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم.

طريقة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي

ولمعرفة طريقة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتسجيل فيه، لابد من اتباع هذه الخطوات:

1 – زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور.

2 – سجل بياناتك واسم المستخدم، إذا كنت من أولياء الأمور وتسجل لأول مرة.

3 – وإذا كانت بياناتك حاضرة ابدأ تسجيل الدخول.

4 – تظهر لك شاشة من خيارات النقل المدرسي.

5 – اختر طلاب النقل المدرسي إلى العام القادم.

6 – يظهر بعدها بيانات اسم الطالب وحالته، اختر طلب نقل.

7 – تظهر بعدها صفحة الشروط والأحكام والتعليمات العامة، اضغط ” موافق”.

8 – بعد قراءة الشروط والموافقة، تظهر شاشة فيها عدة خانات، يجب اختيار تعبئتها باسم الطالب ورقم الهوية بالإضافة إلى اسم المدرسة وعنوان الطالب.

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