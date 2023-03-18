الأسهم تغلق عند أدنى مستوى في عامين والنفط يخسر 12% والذهب يرتفع

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس في المملكة على أدني مستوى في عامين، وفي الوقت نفسه، تكبد النفط خسارة أسبوعية بنحو 12%، بينما صعد الذهب محققا مكاسب في نهاية الأسبوع.

مؤشر الأسهم الرئيس

أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع بـ487 نقطة وبنسبة 4.7 %، مغلقا عند 9977 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10463 نقطة.

وتعد خسائر السوق خلال الأسبوع الماضي الأكبر منذ ديسمبر الماضي، ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ مارس 2021، حسب “أرقام”.

انخفاض القطاعات

وسجلت مؤشرات القطاعات جميعها انخفاضا خلال الأسبوع الماضي باستثناء مؤشر قطاع الأدوية المرتفع بنسبة 5.5%، ومؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.7 %.

وتصدر مؤشر قطاع البنوك، القطاعات المنخفضة، بنسبة 6.8 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة5.1 %، وتراجع قطاع الاستثمار والتمويل، بنسبة 4.8 %، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 4%،

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النفط يهوي

من ناحية أخرى، سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تجدد المخاوف بشأن النظام المصرفي وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وقادت أسهم البنوك خسائر أسواق الأسهم العالمية اليوم، مع إعلان شركة “إس في بي” المالكة لبنك “سيليكون فالي” تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس، بالإضافة إلى تجدد القلق بشأن “كريدي سويس” السويسري.

منصات التنقيب

وأظهرت بيانات “بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع منصة واحدة لتصل إلى 589 منصة في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من مارس.

العقود الآجلة

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو تراجعًا 2.3% أو 1.73 دولار عند 72.97 دولار للبرميل عند التسوية، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي خسارة أسبوعية 11.8%.

كما هبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 2.3% أو 1.61 دولار عند 66.74 دولار للبرميل، ليتراجع 13% في إجمالي الأسبوع الماضي.

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الذهب يرتفع

وتراجعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس بنسبة 0.4% أو ما يعادل 8.30 دولار، فيما ارتفعت يوم الجمعة بنسبة 2.6% أو ما يعادل 50.5 دولار لتصل إلى 1973.50 دولار للأوقية، لترتفع 5.7% في إجمالي الأسبوع.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2% منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك SVB في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس الخميس 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك First Republic ؛ لإنقاذه بعدما علق في الأزمة.

وجاء ذلك بعدما قال بنك Credit Suisse إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار.

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المملكة وبنك سيليكون فالي

أكد محافظ البنك المركزي “ساما” عدم وجود تعاملات للبنوك العاملة في المملكة مع المصارف الأمريكية المتعثرة، كما أعلن البنك المركزي المصري أن المصارف لا تمتلك أي ودائع أو معاملات مالية لدى “سيليكون فالي”، حسب “الاقتصادية”.

وتراجعت أسهم القطاع المالي العالمي على خلفية تعثر البنوك الأمريكية بنحو 10%، ونحو 5% للقطاع في الأسواق الناشئة، بحسب مؤشر “أم أس سي آي” خلال الفترة من 9 حتى 16 مارس الجاري.

وأدت توابع انهيار بنك سيليكون فالي أول البنوك الأمريكية المتعثرة إلى استمرار خسائر أسهم البنوك العالمية، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت إلى إعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وتباين أداء قطاع البنوك والخدمات المالية حول العالم، حيث كانت التراجعات كبيرة في اليابان بعد تسجيل القطاع المالي تراجعا بنحو 14.5% خلال سبع جلسات، فيما كانت تراجعات أسهم البنوك في أوروبا وأمريكا بنحو 12.9 و11.8%.

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