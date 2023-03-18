خلاف ينتهي باعتداء وتهديد بإطلاق نار في الرياض.. والشرطة تتدخل

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لاعتدائهما على آخرين وتهديدهم بإطلاق أحدهما النار في الهواء من سلاح بحوزته إثر خلاف بينهم معرضًا حياتهم للخطر.

وأوضح الأمن العام، في بيان له أنه، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط عصابة سلب المواطنين

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة محافظة بارق بمنطقة عسير أنها تمكنت من القبض على 4 مواطنين لسلبهم آخر مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية.

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وأوضحت أن المتهمين، اعتدوا على أحد الأشخاص وسلبوه مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود

قبضت شرطة محافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 688 جرامًا من مادة الحشيش المخدر و139 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحان أبيضان، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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