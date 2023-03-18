شاهد.. جريان سيول شعيب الحوير بروضة سدير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول شعيب الحوير في روضة سدير بمنطقة الرياض، عصر اليوم السبت.

ووثق المقطع، جريان سيول شعيب الحوير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج قد تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

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