“المرور” تكشف طريقة تجنُب مخالفة قطع الإشارة قبل الالتفاف يمينًا

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، وذلك لتفادي ارتكاب مخالفة وبالتالي وقوع الغرامة على المركبة.

وأكدت “المرور” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

مثلث بزاوية التقاطع

وكشفت الإدارة العامة للمرور أنه في حال كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، وفي حال الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة، مضيفةً أنه يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقا رئيسيا دون خدمة.

التقيد بالمسار

كما شددت على وجوب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال وجود طريق رئيسي وطريق خدمة.

ونبهت إلى عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك تعتبر قطعاً للإشارة.

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