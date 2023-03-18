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كم المدة المتوقعة لوصول العاملة المنزلية من خلال خدمة معروفة؟

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كم المدة المتوقعة لوصول العاملة المنزلية من خلال خدمة معروفة؟

كم المدة المتوقعة لوصول العاملة المنزلية من خلال خدمة معروفة؟

كم المدة المتوقعة لوصول العاملة المنزلية من خلال خدمة معروفة؟
٠٥:٣١:٣٢ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، المدة المتوقعة لوصول العاملة من خلال خدمة معروفة.

العمالة المنزلية وخدمة معروفة

وقال منصة مساند، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تصل خلال 90 يوما بعد دفع صاحب العمل لتكاليف الاستقدام عبر مساند”.

وقبل أسابيع، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

ويأتي ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية و تحقيق أعلى درجات الرقابة.

المهن الجديدة المتاحة للاستقدام

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق و سمع خاص.

كما اتاحت أيضا الموارد البشرية مهن “مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة”.

تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام

وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار،أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية العمالة المنزلية خدمة معروفة معروفة منصة مساند

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