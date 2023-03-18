بـ 160 ألف إمام ومؤذن بمناطق المملكة.. تنفيذ برنامج “أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان”

تواصل – واس:

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، عبر فروعها في مناطق المملكة، يوم أمس بتنفيذ برنامج بعنوان: “أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان” الذي يستمر لمدة أسبوع.

أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج أكثر من 160 ألف من الأئمة والمؤذنين بمناطق المملكة. كما أنه يهدف إلى بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة.

بالإضافة إلى تعريفهم على فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على المسائل الفقهية المتعلقة بالإمامة وأحكام صلاتي التروايح والقيام وفقه الدعاء.

جائزة خادمِ الحرمين لحفظ القرآن الكريم

كان وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ ، افتتح التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين لحفظ القرآن الكريم.

جائزة بمشاركة 105 متسابقين

وتأتي جائزة خادمِ الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم في تلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 24 التي تُنظمها الوزارة – ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم- بمشاركة 105 متسابقين ومتسابقات، وذلك بمدينة الرياض.

وعبَّر الوزير عن سعادته بأعمال التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لجائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين.

عدد المشاركين بلغ أكثر من 3000 متسابق

وقال الدكتور آل الشيخ: “لقد رأينا في التصفيات الأولية لهذه المسابقة، التي أقيمت في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة ما يثلج الصدر من التنافس الشريف للتأهل لهذه التصفيات النهائية، وقد بلغ عدد المنافسين من البنين والبنات في التصفيات الأولية أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة.

وأكد أن اليوم – بمشيئة الله تعالى- تنطلق التصفيات النهائية بحضور النخبة المتميزة من أبنائنا وبناتنا المتأهلين وعددهم 105 من المتسابقين والمتسابقات بهمة عالية وطموح وقَّاد في سباق جميل وتنافس شريف؛ لنيل شرف الفوز في هذه المسابقة.

وأضاف أن الوزارة انتخبت عددًا من أصحاب الفضيلة المحكِّمين والمحكمات من أهل العلم والدراعة؛ ليتولوا مشكورين أعمال التصفيات النهائية لهذه المسابقة، في ظل الدعم الكبير والسخي من مقام خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده حفظهما الله.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتهيئة جميع الاستعدادات لهذه المسابقة، وتلبية الاحتياجات لجميع المتسابقين والمتسابقات، كما رصدت الجوائز المالية السخية للفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة، إذْ بلغ مجموعها أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

عقب ذلك افتتح أعمال التحكيم في مسابقة البنين رئيس لجنة التحكيم الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، كما افتتحت أعمال التحكيم في مسابقة البنات رئيسة لجنة التحكيم الدكتور نمشة بنت عبدالله الطوالة.

يذكر أن جلسات الاستماع للتصفيات النهائية انطلقت في اليوم الأول للبنين والبنات البالغ عددهم 19 متسابقًا ومتسابقةً من مختلف فروع المسابقة الستة، حيث تستمر إلى اليوم الـ 28 من شعبان الجاري.