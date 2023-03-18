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الأرصاد يعلن عن الأماكن التي سجلت أعلى درجة حرارة.. اليوم السبت
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الأرصاد يعلن عن الأماكن التي سجلت أعلى درجة حرارة.. اليوم السبت

الأرصاد يعلن عن الأماكن التي سجلت أعلى درجة حرارة.. اليوم السبت

الأرصاد يعلن عن الأماكن التي سجلت أعلى درجة حرارة.. اليوم السبت
٠٤:٥٥:٤٦ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم السبت، عند 34 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 8 مئوية.

درجات الحرارة الأعلى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر انفوجرافيك على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أن درجة الحرارة في المدينة المنورة وجدة وشروره والقنفذة وجازان 32 درجة مئوية، وسجلت ينبع 31 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في بريدة ووادي الدواسر والأحساء والعلا وبيشة ورفحاء 30 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد طقس اليوم مكة المكرمة

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