الجنائية الدولية: قرار اعتقال “بوتين” ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارًا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق.

وقال في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، من لاهاي، إن تنفيذ اعتقال بوتين مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب.

تعميم المذكرة على الدول الأعضاء

فيما أوضح أن الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال بوتين على الدول الأعضاء.

وأردف أنه “يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين على أراضيها”، مشيرًا أن المحكمة تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية.

مذكرة توقيف

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أعلنت في وقت سابق، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وقالت في بيان: “اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

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