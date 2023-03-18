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جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا ومنح التميُّز
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جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا ومنح التميُّز

جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا ومنح التميُّز

جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا ومنح التميُّز
٠٣:٥٧:٠٦ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تفتح عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم غد الأحد باب التقديم على برامج الدراسات العليا ومنح التميُّز للعام الجامعي 1445ه، ويستمر التقديم إلى نهاية يوم السبت 6 مايو 2023م.

شراكة محلية وعالمية

وتُقدِم الجامعة عددًا من البرامج المطروحة بشراكات محلية وعالمية مع جامعات وجهات أكاديمية أو مهنية متخصصة، بمايحقق التميُّز والقيمة التنافسية لهذه البرامج في المجالات العلميَّة والعمليَّة، وتتجاوز حدود التخصصات الأساسية إلىتخصصات نوعية جديدة، وبرامج مرنة تتيح نقاط خروج لتلبية الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً.

البرامج النوعية

وتشمل البرامج النوعية المقدمة بالشراكة مع جامعات خارجية، ماجستير العلوم في إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في علوم التمريض تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن ((DCU، وماجستير العلوم في الطاقة والابتكار بالشراكة مع جامعة سوانزي.

منحة التميز

وتتيح الجامعة للطالبات المتميِّزات التقديم للحصول على “منحة التميُّز” للدراسات العليا، منحة كُلية أو جزئية، وفق شروط وضوابط محددة، بما يحقق أهداف برامج الدراسات العليا نحو استقطاب الطالبات المتميِّزات لمواصلة دراساتهن العليا محليًا،ويُساهم في الحراك التنموي لمجتمع حيوي يزخر بخبرات علمية وبحثية ومهنية بأعلى مستوى، وينعكس أثره في تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي.

شروط القبول

ودعت الجامعة إلى زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا لمعرفة شروط القبول، ومنح التميُّز، والمواعيد وطريقة التقديم؛ من خلال الرابط:

الجدير بالذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقدم حزمة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، ضمن منظومة خدمات جامعية متكاملة؛ بدرجات الدبلوم العالي والماجستير التي تواكب المستجدات العالمية، وتستجيب للاحتياجات المحليةوفق رؤية المملكة 2030.

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جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب القبول على برامج الدراسات العليا

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