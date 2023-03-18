الخضيري: أعراض تظهر في أول 3 أيام من رمضان

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نبّه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات د. فهد الخضيري، بخصوص أعراض تظهر على الصائمين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أبرزها الصداع أو الإمساك.

الصداع صباحا أو مساء

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: “الصداع في أول يومين أو ٣ أيام من رمضان عادي وطبيعي لعدة أسباب منها، التعوّد على القهوة، والمتعوّد عليها في الصباح يأتيه الصداع الصباح، أو الظهر، أو قهوة المساء فيكون بالمساء، وقد يكون الصداع بسبب تغيير نظام الأكل والنوم عند البعض فقد يحدث إمساك اول يومين، وكلها تزول باليوم الرابع.

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ضبط الوقت

وفي وقت سابق، أوضح الخضيري، أهمية الحفاظ والمواظبة على الصلاة، في تنظيم الوقت، وضبط إيقاع اليوم.

قال الخضيري عبر “تويتر”: “لم أجد في حياتي ما يضبط الوقت (والساعة البيولوجية للجسم) مثل المواظبة على الصلاة في وقتها!”.

وأضاف: “التوقيت مهم جداً لحياتك! اعرف متى تنام لكي تصحوا سعيداً متهللاً للصلاة والعمل والمدرسة، لاتسهر فيصعب النهوض من النوم بنشاط! ويضيع يومك بالتثاؤب والكسل والخمول وتفقد الحيوية والنشاط لكامل يومك”.