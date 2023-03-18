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حساب المواطن: هذه طريقة إضافة الدخل العقاري
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حساب المواطن: هذه طريقة إضافة الدخل العقاري

حساب المواطن: هذه طريقة إضافة الدخل العقاري

حساب المواطن: هذه طريقة إضافة الدخل العقاري
٠٣:٥٥:٠١ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر “تويتر”، اليوم الخميس، طريقة إضافة الدخل العقاري في الحساب.

اختيار نوع ومصدر الدخل

جاء ذلك خلال الرد على أحد المتابعين الذي قال في سؤاله: “عندي دخل عقاري وأريد الافصاح عنه. كيف طريقة إضافة الدخل العقاري في الحساب؟”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن، موضحا أنه: “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لا بد من الافصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

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هل هناك تعارض بين برنامج “حافز” و”حساب المواطن”؟

يتساءل البعض حول ما إذا كان هناك تعارض بين برنامج “حافز” وبرنامج “حساب المواطن”.

وفي هذا السياق، أوضحت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج “حساب المواطن” حول ما إذا كان هناك تأثير على تسجيل الأب في “حساب المواطن” والابن يرغب في التسجيل ببرنامج حافز.

وقالت: “في حال وجود دخل للتابع من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

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