صلح وعفو .. 10 نتائج لمجلس أمير عسير مع المواطنين والمقيمين

تواصل- فريق التحرير:

استقبل أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال عدداً من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بديوان الإمارة، واستمع إلى مطالبهم.

كما أنهى قضايا وخلافات تم استعراضها بالمجلس، فيما كرّم جهات حكومية وأفراداً.

نتائج المجلس:

1- استعراض مبادرة إنشاء ملعب رياضي في مركز الحمضة.

2- تكريم محافظ تثليث ورئيس مركز الحمضة وفريق المبادرة.

3- إنهاء خلاف أسري دام 10 سنوات بين مواطنة وإخوتها وتوقيع وثيقة الصلح.

4- إطلاق سراح 3 سجناء، مقيمين ومواطن والاكتفاء بمدة الحكم السابقة عليهم.

5- تخفيض مدة الحكم لسجينين

6- الموافقة على تخفيض مدة الحكم لسجينين آخرين، وذلك بناء على الأمر السامي الكريم الذي ينص على تفويض الصلاحية في مثل هذه الحالات لأمير المنطقة.

7- إعلان المستشفى السعودي الألماني عدداً من المبادرات لمنسوبي إمارة عسير.

8- إتمام مساعي الصلح ومعالجة الخلاف في إحدى القبائل بالمنطقة، بعد خلاف استمر أكثر من 15 سنة، استجابة لشفاعة الأمير تركي بن طلال، من خلال لجنة إصلاح ذات البين.

9- تكريم مدير عام الشؤون الصحية بعسير وفريقه من مركز الاتصال التفاعلي 937 نظير تحقيقهم المركز الأول في مؤشر البلاغات على مستوى المملكة، وفريقي مستشفى خميس مشيط وأحد رفيدة، نظير تعاونهما مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

10- تكريم فريق مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم نظير موقفه الإنساني تجاه ابن مقيم باكستاني متوفى بتكريمه والوقوف على احتياجات أسرته، والمواطن ناصر بن محمد المشعلي نظير جهوده في إصلاح ذات البين بمحافظة تثليث.

حضور المجلس

وقد حضر المجلس جميع ممثلي الإدارات ذات العلاقة بالإمارة، ومديرو عدد من الجهات الحكومية، والتميز المؤسسي في القطاعات الحكومية والأمنية، وفريقي صحة عسير، وهيئة تطوير المنطقة، وعدد من طلاب وطالبات التعليم العالي.

اقرأ أيضا

أمير عسير يعقد اجتماعًا في منزل مواطن ويصحح مشروعًا ضخمًا استجابة لطلبه (فيديو)