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بـ10 لغات.. رئاسة الحرمين تفعل مبادرة البرنامج الرمضاني
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بـ10 لغات.. رئاسة الحرمين تفعل مبادرة البرنامج الرمضاني

بـ10 لغات.. رئاسة الحرمين تفعل مبادرة البرنامج الرمضاني

بـ10 لغات.. رئاسة الحرمين تفعل مبادرة البرنامج الرمضاني
٠٣:٣١:١٦ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، مبادرة (البرنامج الرمضاني).

السيرة النبوية والأحاديث

من جانبه، أوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه المبادرة تتضمن سلسلة من الحلقات اليومية بمعدل ٢٠ دقيقة في اليوم، وتُترجم إلى ١٠ لغات عالمية، على مدار شهر رمضان المبارك، وتتمحور تلك الحلقات حول ( السيرة النبوية- والأحاديث الشريفة – وفضل العشر الأواخر)، ويتم بثها عبر أثير إذاعة FM، ومنصة منارة الحرمين.

تعزيز الأثر الدعوي

وأبان الحميدي أن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية، إلى كافة المسلمين من الناطقين بغير العربية، وتعزيز أثرها الدعوي، وتسخير التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتسهيل أداء مناسكهم بسهولة، وإثراء تجربتهم الدينية والمعرفية.

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4 آلاف عامل

ومن ناحية أخرى، كانت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين أعلنت أنها رفعت جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام.

وأوضحت أنها جندت الوكالة أكثر من ٢٠٠ مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من ٤٠٠٠ عامل وعاملة.

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