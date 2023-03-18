هجوم بالقنابل الحارقة على مسجد في “يافا”

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سلطات دولة الاحتلال، اعتقال مستوطنين للهجوم بالقنابل الحارقة على مسجد “سيدنا علي” في هرتسيليا، وسط تل أبيب، والتخطيط للتنكيل بمواطن عربي حتى الموت.

وقالت هيئة البث الرسمية، إنه “تم اعتقال اثنين من المشتبه فيهم بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه المسجد في هرتسيليا”.

دافع قومي وعنصرية

وأضافت أن “المشتبهين الاثنين من سكان مدينة تل أبيب، أحدهما يبلغ من العمر 19 عاماً، والآخر قاصر عمره حوالي 16 عاماً”.

وأشارت إلى أنه ” اتضح أثناء التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام “الشاباك” مع المشتبهين، أنهما متورطان في ما نسب إليهما، وتم جمع أدلة تكشف أن محاولة إحراق المسجد تمت بدافع قومي”.

التحقيقات

وقالت: “كشف التحقيق أيضاً أن الاثنين خططا للتنكيل بمواطن عربي حتى الموت، لكنهما تخليا عن الفكرة بتنفيذ الاعتداء على مسجد”.

وذكرت هيئة البث أنه “بعد فحص المساجد في منطقة تل أبيب، قرر الاثنان تنفيذ اعتدائهما على مسجد (سيدنا علي) في هرتسيليا”.

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