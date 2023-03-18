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قدّم الآن.. أكثر من 7 آلاف وظيفة موسمية لموسم الحج
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قدّم الآن.. أكثر من 7 آلاف وظيفة موسمية لموسم الحج

قدّم الآن.. أكثر من 7 آلاف وظيفة موسمية لموسم الحج

قدّم الآن.. أكثر من 7 آلاف وظيفة موسمية لموسم الحج
٠٣:٠٤:١١ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عدد الوظائف:

عدد (7000 وظيفة).

شروط التقديم:

لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.

يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

عن الشركة:

تأسست مجموعة اليمامة في عام 1952م / 1372هـ بوصفها شركة مُتعددة المجالات تركز على الوفاء باحتياجات جميع المجالات، واليوم تمثل مجموعة اليمامة علامة تجارية وطنية تحظى باحترام كبير في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

في السياق نفسه أعلنت النقابة العامة للسيارات عبر موقع تويتر، عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

من مهام العمل:

1- تنظيم صعود الحجاج للحافلات و النزول منها في مواقع العمل التي يكلف بها.

2- إرشاد الحافلة لنقل الحجاج في المسارات المحددة بين المواقع.

3- إنشاء أوامر الاركاب لرحلة الحافلة على تطبيق “ضيف” على هاتفه الذكي.

4- تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة و التأكد من التعقيم.

5- التواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لأي معوقات أو عند انشاء أوامر الركاب.

طريقة التقديم:

أوضحت النقابة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/16هـ الموافق 2023/03/08م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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