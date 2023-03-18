قدّم الآن.. أكثر من 7 آلاف وظيفة موسمية لموسم الحج
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
عدد الوظائف:
عدد (7000 وظيفة).
شروط التقديم:
لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.
عن الشركة:
تأسست مجموعة اليمامة في عام 1952م / 1372هـ بوصفها شركة مُتعددة المجالات تركز على الوفاء باحتياجات جميع المجالات، واليوم تمثل مجموعة اليمامة علامة تجارية وطنية تحظى باحترام كبير في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
في السياق نفسه أعلنت النقابة العامة للسيارات عبر موقع تويتر، عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
من مهام العمل:
1- تنظيم صعود الحجاج للحافلات و النزول منها في مواقع العمل التي يكلف بها.
2- إرشاد الحافلة لنقل الحجاج في المسارات المحددة بين المواقع.
3- إنشاء أوامر الاركاب لرحلة الحافلة على تطبيق “ضيف” على هاتفه الذكي.
4- تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة و التأكد من التعقيم.
5- التواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لأي معوقات أو عند انشاء أوامر الركاب.
طريقة التقديم:
أوضحت النقابة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/16هـ الموافق 2023/03/08م.
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا
للمواطنين فقط.. الهيئة الملكية تعلن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات