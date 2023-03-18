السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تعليم الرياض تعلن موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان
صلح وعفو .. 10 نتائج لمجلس أمير عسير مع المواطنين والمقيمين
ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض في اليابان لهذا السبب
بـ10 لغات.. رئاسة الحرمين تفعل مبادرة البرنامج الرمضاني
هجوم بالقنابل الحارقة على مسجد في “يافا”
عاجل.. الموارد البشرية تعلن بدء سريان قرار التوطين في قطاع البصريات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تعليم جدة تعلن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

تعليم جدة تعلن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

تعليم جدة تعلن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان
٠٢:٤٢:٥٥ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في جدة، حمود الصقيران، اليوم السبت، مواعيد بداية اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك

التاسعة صباحا

وقال الصقيران إن: بداية التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس الصباحية ستكون من الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الواحدة ظهراً للمدارس المسائية، والتاسعة والنصف مساءً لمدارس التعليم المستمر.

اقرأ أيضا:

استعداداً للفصل الدراسي الثالث.. “تعليم جدة” تستقبل طلبات المدارس لتقديم 4 خدمات

النقل المدرسي

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أعلنت إدارة تعليم جدة عن فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هجريا.

خطوات التسجيل في الخدمة

1- نظام نور المركزي

2- الدخول على نظام نور بمعرف ولي الأمر

3- تأكيد الطلب (التوجه لسداد الرسوم – عبر خدمة سداد أو الصرف الآلي – سيتم إبلاغك برسالة نصية على الرقم المسجل)

4- النقل المدرسي (الدخول على خانة النقل المدرسي – اختيار خانة طلب نقل – الموافقة على الشروط والأحكام – تعبئة البيانات الأساسية في نموذج طلب الخدمة – تأكيد رقم الجوال بالكود المرسل على رقمك

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم النقل المدرسي اليوم الدراسي خلال رمضان تعليم جدة مواعيد الدراسة في رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
«الإنذار المبكر» يحذر من أتربة مثارة على الرياض والشرقية ونجران حتى الـ7 مساءً

«الإنذار المبكر» يحذر من أتربة مثارة على الرياض والشرقية ونجران حتى الـ7 مساءً

٠٨:٢٨ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
«ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا»

«ساهر» بالرياض يمنح مخالفة لمواطن في «خليج غينيا»

٠٨:١٩ ص، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧
المملكة تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش

المملكة تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش

١١:٥٢ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
تعرّف على قيمة غرامة تأخير تجديد «الهوية الوطنية»

تعرّف على قيمة غرامة تأخير تجديد «الهوية الوطنية»

٠٧:٣٥ م، الأحد، ٠٥ أغسطس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *