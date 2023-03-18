تعليم جدة تعلن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في جدة، حمود الصقيران، اليوم السبت، مواعيد بداية اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك

التاسعة صباحا

وقال الصقيران إن: بداية التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس الصباحية ستكون من الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الواحدة ظهراً للمدارس المسائية، والتاسعة والنصف مساءً لمدارس التعليم المستمر.

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النقل المدرسي

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أعلنت إدارة تعليم جدة عن فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هجريا.

خطوات التسجيل في الخدمة

1- نظام نور المركزي

2- الدخول على نظام نور بمعرف ولي الأمر

3- تأكيد الطلب (التوجه لسداد الرسوم – عبر خدمة سداد أو الصرف الآلي – سيتم إبلاغك برسالة نصية على الرقم المسجل)

4- النقل المدرسي (الدخول على خانة النقل المدرسي – اختيار خانة طلب نقل – الموافقة على الشروط والأحكام – تعبئة البيانات الأساسية في نموذج طلب الخدمة – تأكيد رقم الجوال بالكود المرسل على رقمك