مصرع 11 طفلًا في انفجار مخلفات الحرب بجنوب السودان

تواصل- وكالات:

لقي 11 طفلاً مصرعهم وأصيب آخر في انفجار مخلفات ذخيرة في جمهورية جنوب السودان.

وأفادت ليندا توم، المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “يونيميس”، بأن الحادثة وقعت في قرية نائية بولاية غرب بحر الغزال الواقعة في شمال غربي العاصمة جوبا.

مأساة هائلة

وأوضحت أن حجم هذه المأساة هائل، مشيرة إلى أن المخاطر من انفجار مخلفات الذخيرة لا تزال قائمة، لاسيما في ظل وجود قنابل مطمورة تحت الأرض، تحتاج لإزالتها وتفكيكها خوفاً على حياة المدنيين.

نزاع 5 سنوات

واستمر النزاع 5 سنوات وأودى بقرابة 400 ألف مدني قبل أن يتفق الزعيمان المتحاربان سلفا كير وريك مشار على إلقاء السلاح.

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة تنتشر في مناطق واسعة من هذا البلد، ما يمثل تهديدا آخر للأهالي الذي لا يزالون يرزحون تحت وطأة أعمال عنف مسلحة وكوارث طبيعية وجوع.

على مستوى العالم

وعلى مستوى العالم “كل عام تتسبب مخلفات متفجرة للحروب وقذائف غير منفجرة وقنابل يدوية وعبوات وسواها والتي تخلفها صراعات، في مقتل أو إصابة عدد كبير من المدنيين”، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في يونيو2022 قال مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن خبراء من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، تخلصوا من أكثر من مليون عبوة متفجرة في جنوب السودان، بما في ذلك “40121 لغماً و 76879 قنبلة عنقودية و 974968 عبوة أخرى غير منفجرة”.

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