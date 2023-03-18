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مختص يكشف السبب الحقيقي لعدم وصول الطفل لطوله المناسب عند مرحلة البلوغ

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مختص يكشف السبب الحقيقي لعدم وصول الطفل لطوله المناسب عند مرحلة البلوغ

مختص يكشف السبب الحقيقي لعدم وصول الطفل لطوله المناسب عند مرحلة البلوغ

مختص يكشف السبب الحقيقي لعدم وصول الطفل لطوله المناسب عند مرحلة البلوغ
٠٢:٢٩:٤٧ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، الدكتور محمد الأحمدي، إنه يجب تصحيح العادات المتعلقة بالنوم وتنظيمه، وخاصة لدى الأطفال في مرحلة البلوغ.

اضطراب النوم

وأوضح خلال لقاء على قناة “السعودية”، أن اضطراب النوم وعدم تنظيم أوقاته خلال فترة البلوغ، يعدان من أسباب عدم وصول الطفل إلى الطول المناسب.

تناول كميات كبيرة من الماء

وأضاف “الأحمدي”، إلى أن تناول كمبيات كبيرة من المياه قبل الفجر سيتم تفريغها سريعا، ومن ثم فيجب توزيع مرات شرب الماء خلال ساعات الليل بشكل كامل في شهر رمضان.

وشدد المختص على وجوب تناول من 150 – 200 مللم من الماء كل ساعتين تقريبا، مع الاعتماد على السوائل الأخرى أيضًا.

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الطفل طبيب مختص طول الطفل المناسب مرحلة البلوغ

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