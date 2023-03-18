السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض في اليابان لهذا السبب
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ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض في اليابان لهذا السبب

ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض في اليابان لهذا السبب

ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض في اليابان لهذا السبب
٠٣:٣٣:٣٦ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ سعر الجملة للكيلوجرام من البيض متوسط الحجم في اليابان، حتى 2 من مارس الجاري، 335 ينا (2.4 دولار) في طوكيو، وهو أعلى سعر منذ عام 1993 عندما بدأت عملية توفير البيانات الرسمية.

تعليق تقديم البيض

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن حدوث نقص في البيض، حيث اختار العديد من المطاعم تعليق تقديم الأطباق التي تعتمد على البيض.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية 6 أشهر على الأقل حتى يعود المعروض من البيض إلى مستوياته السابقة، حسب “الجزيرة”.

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إنفلونزا الطيور

وشهدت أسعار البيض في اليابان ارتفاعا قياسيا، في ظل تفش متسارع لفيروس إنفلونزا الطيور وإعدام السلطات عددا قياسيا من الطيور بلغ 16 مليونا، وهو ما أثر سلبا على قطاع المطاعم.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن وزارة الزراعة قولها إن الدجاج الذي يضع البيض يشكل ما يصل إلى 90% من الطيور التي تُعدم، مما قلص إمدادات البيض وتسبب في ارتفاع الأسعار.

وانتشر فيروس إنفلونزا الطيور بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي، مع اكتشاف 80 حالة في مزارع دواجن في 26 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 47 مقاطعة.

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أنفلونزا الطيور ارتفاع أسعار البيت اليابان طوكيو وزارة الزراعة اليابانية

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