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عيار 21 بـ210 ريالات.. قفزة في أسعار الذهب داخل أسواق المملكة
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عيار 21 بـ210 ريالات.. قفزة في أسعار الذهب داخل أسواق المملكة

عيار 21 بـ210 ريالات.. قفزة في أسعار الذهب داخل أسواق المملكة

عيار 21 بـ210 ريالات.. قفزة في أسعار الذهب داخل أسواق المملكة
٠١:٤٨:٥٢ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، في أسواق المملكة، بشكل كبير، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وتجاوز الفراق نحو 6 ريالات.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 240.35 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 220.33 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم السبت نحو 210.31 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.27، وعيار 14 بـ140.21، وعيار 12 سجل 120.18 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7475 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1683، وسعر كيلو الذهب نحو 240.354.

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أسعار الذهب أمس

سجل عيار 24 نحو 233.29 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.85 ريال. وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.13 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.09 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.64 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7187 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1618 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231,080 ريال.

الذهب عالميا

واتجه الذهب عالميا، لتحقيق مكاسب أسبوعية، بعد تقلبات شهدها الاسبوع الماضي، تخللها ارتفاع لأعلى مستوي في 6 أشهر.

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