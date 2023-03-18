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استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١٢:٥٥:٣٧ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت  الموافق 18 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.93

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.05

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وجاءت أسعار العملات، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.56

فرنك سويسري 4.05

يورو 3.99

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